В Новосибирске суд взыскал неосновательное обогащение по сделкам с недвижимостью

Возврат 2,26 млн рублей по делу о недействительных сделках Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский районный суд Новосибирской области частично удовлетворил иск о взыскании неосновательного обогащения, убытков и процентов за пользование чужими денежными средствами. Решение касается спора между покупателями и продавцом недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Суд установил, что в 2014 году стороны заключили договоры купли-продажи объектов недвижимости, по которым денежные средства были полностью переданы продавцу. Позднее апелляционным приговором Новосибирского областного суда от 20 июня 2022 года продавец был признан виновным в мошенничестве, связанном с завладением недвижимостью.

Кроме того, ранее вступившим в силу судебным актом сделка, на основании которой было оформлено право собственности, признана недействительной, а имущество истребовано из владения истцов. После этого покупатели обратились в суд с требованием о возврате уплаченных средств и компенсации убытков.

Суд постановил взыскать с ответчика неосновательное обогащение в размере 2 260 000 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и судебные расходы в размере 21 902 рублей. Решение суда в законную силу не вступило.

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