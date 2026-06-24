В Новосибирском зоопарке японских макак выпустили в обновленный уличный вольер

Для посетителей рядом с вольером установили лавочки для наблюдения за животными. Фото: пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

В Новосибирском зоопарке завершили благоустройство открытого вольера для японских макак. Животных уже выпустили на улицу, где они постепенно осваивают новое пространство. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило завершились работы по благоустройству открытого вольера для японских макак. После окончания всех работ животных выпустили в обновленное уличное пространство.

По словам сотрудников зоопарка, макаки чувствуют себя хорошо и постепенно привыкают к новой среде. Пока животные ведут себя осторожно, внимательно изучая территорию и ее особенности.

Для удобства гостей рядом с вольером установили лавочки. Здесь можно отдохнуть и понаблюдать за поведением животных в более комфортных условиях.

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