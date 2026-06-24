На трассе в Колыванском районе велосипедист погиб под колесами грузовика

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
24 июня в 13:30 на 45 км трассы К-12 Новосибирск – Колывань водитель грузового автомобиля «МАЗ» сбил насмерть велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
Грузовик двигался со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Колывань. Он совершил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части.
В результате аварии водитель двухколесного транспорта скончался на месте до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства.
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