На трассе в Колыванском районе велосипедист погиб под колесами грузовика

Велосипедист ехал в попутном направлении по краю проезжей части. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

24 июня в 13:30 на 45 км трассы К-12 Новосибирск – Колывань водитель грузового автомобиля «МАЗ» сбил насмерть велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Грузовик двигался со стороны Новосибирска в сторону рабочего поселка Колывань. Он совершил наезд на велосипедиста, который ехал в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате аварии водитель двухколесного транспорта скончался на месте до приезда скорой помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства.

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