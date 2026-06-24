Два научных тура из Новосибирской области вошли во всероссийский реестр

Всего в регионе создано 36 туристических программ, в реестр вошли 7 маршрутов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Два научно-популярных тура, разработанных в Новосибирской области, прошли официальную верификацию и пополнили всероссийский реестр на портале «Наука.рф». Об этом рассказали в пресс-службе Правительства региона.

Однодневный маршрут «Научная экспедиция: Тайны рождения Вселенной» предлагает проследить историю от Большого взрыва до современности. Участники увидят один из семи существующих в мире коллайдеров в Институте ядерной физики СО РАН и посетят научный центр НГУ «Эволюция Земли». Тур рассчитан на школьников 8-11 классов и доступен круглый год.

Двухдневный тур «Современные биотехнологии в нашей жизни» знакомит с передовыми разработками на примере «треугольника Лаврентьева»: наука – кадры – производство. Программа включает посещение Института цитологии и генетики СО РАН, Биотехнопарка в Кольцово и производства фармкомпании RENEWAL.

Всего в регионе создано 36 туристических программ, в реестр вошли 7 маршрутов.

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