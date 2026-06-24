Новосибирец украл велосипед бариста возле кофейни

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за кражу чужого имущества Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске будут судить 58-летнего местного жителя, который украл велосипед сотрудника кофейни. Мужчина заметил оставленный без присмотра транспорт и решил присвоить его себе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Прокуратура Первомайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о краже. Новосибирца обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ — кража с причинением значительного ущерба гражданину.

По версии следствия, преступление произошло в мае 2026 года возле одной из городских кофеен. Обвиняемый проходил мимо заведения и обратил внимание на велосипед марки Stels Navigator 500 MD 26, который принадлежал бариста.

Мужчина тайно похитил транспортное средство стоимостью более семи тысяч рублей. Ущерб для владельца следствие оценило как значительный.

После обращения потерпевшего велосипед удалось найти и изъять. Сам обвиняемый полностью признал свою вину.

Теперь уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

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