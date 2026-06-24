Около 10 тонн арбузов и дынь изъяли у нелегальных продавцов в Новосибирске

Несанкционированную торговлю бахчевыми пресекли на Гусинобродском шоссе Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Новосибирска изъяли около 10 тонн бахчевой продукции, которую продавали с нарушением законодательства. Рейд по выявлению мест несанкционированной торговли провели сотрудники районной администрации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района проверили точки торговли на Гусинобродском шоссе. Нарушения выявили возле торгового центра «Зима».

Во время рейда были обнаружены места незаконной продажи арбузов и дынь. В отношении продавцов составили протокол об административном правонарушении. Также сотрудники администрации изъяли около 10 тонн бахчевой продукции.

В мэрии напомнили, что покупка продуктов в несанкционированных местах может представлять опасность для здоровья. Как правило, такая торговля ведется без соблюдения санитарных требований, нередко прямо с земли, из автомобилей или рядом с оживленными магистралями.

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