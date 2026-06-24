В Новосибирской области начался прием абитуриентов в медицинский кластер

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области началась приемная кампания для абитуриентов в медицинский образовательный кластер. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
В этом году по целевой квоте за счет бюджета планируют заключить 425 договоров с первокурсниками НГМУ и пять – с НГУ. Больше всего мест выделено по специальностям «Лечебное дело» (265 человек) и «Педиатрия» (145). Также здесь будут обучать стоматологов, клинических психологов, фармацевтов и специалистов медико-профилактического дела.
В прошлом году для системы здравоохранения Новосибирской области заключили 409 целевых договоров. Количество целевых мест в ординатуре в этом году увеличилось с 219 до 274. Среди самых востребованных специальностей – анестезиологи-реаниматологи, педиатры, акушеры-гинекологи, неврологи, терапевты и психиатры.
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