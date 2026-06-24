Новосибирск повысил рейтинг кредитоспособности

Эксперты отметили рост доходов бюджета и устойчивость экономики города Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Новосибирска с уровня ruA- до ruA. Прогноз по рейтингу остается стабильным, что говорит о высокой вероятности сохранения текущей оценки в ближайший год. Об этом сообщает мэр региона Максим Кудрявцев.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, решение о повышении рейтинга принято на основе анализа бюджетных и экономических показателей города. Эксперты отметили сбалансированность бюджета и устойчивое финансовое положение муниципалитета.

Одним из ключевых факторов стало увеличение доходов городской казны в 2025 году по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост показали поступления от налога на доходы физических лиц.

Одновременно выросли и расходы бюджета. Они превысили 104 миллиарда рублей. Более 60% всех средств направили на социальную сферу, включая образование, культуру, спорт и поддержку населения.

При этом дефицит бюджета остается в пределах нормативных значений, что также положительно сказалось на итоговой оценке кредитоспособности города.

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