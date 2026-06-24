Жительницу Томской области арестовали за попытку сбыта наркотиков под Новосибирском

Суд отправил ее в СИЗО Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Коченевский районный суд Новосибирской области избрал меру пресечения жительнице Томской области, обвиняемой в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. По версии следствия, женщина должна была забрать и перевезти почти два килограмма запрещенных веществ для дальнейшей продажи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, неустановленный участник преступной схемы приобрел наркотическое средство общей массой не менее 1983,8 грамма и сообщил обвиняемой место хранения оптовой партии.

Жительница Томской области приехала в Коченевский район Новосибирской области, чтобы забрать наркотики и в дальнейшем сбыть их. Однако завершить задуманное она не смогла.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области во время оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли запрещенные вещества из незаконного оборота.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину.

— Постановлением суда обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в Коченевском районном суде.

Сейчас женщина находится в СИЗО. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX