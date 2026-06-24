Расписание 29 электричек изменится в Новосибирской области с 25 июня

Корректировки связаны с плановым ремонтом железнодорожных путей Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Сразу 29 пригородных поездов временно изменят расписание в Новосибирской области. Корректировки будут действовать с 25 июня по 10 августа из-за планового ремонта железнодорожной инфраструктуры. Время отправления и прибытия некоторых электричек изменится на срок от одной до 30 минут.

Как сообщили в компании «Экспресс-пригород», изменения коснутся электричек, следующих по направлениям Новосибирск – Издревая, Жеребцово, Сокур, Изынский, Тогучин, Барабинск, Чулымская, Коченево и Пригородный простор.

Наибольшее количество корректировок запланировано с 26 июня по 3 июля на восточном направлении. Так, ряд поездов до Сокура и Жеребцово будет отправляться раньше привычного времени. Максимальное изменение коснется электропоезда №6503 Новосибирск – Сокур, который на отдельных остановочных пунктах будет проходить почти на полчаса раньше действующего расписания.

Кроме того, с 26 июня по 3 июля временно отменят пригородный поезд №6514 Жеребцово – Новосибирск.

С 27 июня по 3 июля изменится график движения еще четырех электричек. В частности, поезд №7133 Новосибирск – Барабинск будет отправляться на 15 минут позже, а электричка №6325 Новосибирск – Чулымская, наоборот, на 12 минут раньше.

Отдельные изменения будут действовать и дольше. Так, с 25 июня по 10 августа скорректируют расписание поезда №6407 Болотная – Пригородный простор.

В компании перевозчика просят пассажиров заранее уточнять расписание и учитывать изменения при планировании поездок.

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