В Новосибирской области у пьяного водителя конфисковали автомобиль

Житель Сузунского района повторно сел за руль в состоянии опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сузунский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в суде.

Установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Несмотря на это, ночью 3 мая 2026 года он вновь сел за руль своего автомобиля Toyota Corolla после употребления алкоголя.

На одной из улиц рабочего поселка Сузун водителя остановили сотрудники полиции. Освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии опьянения.

В суде подсудимый полностью признал вину, раскаялся и заверил, что больше не допустит подобных нарушений.

Суд признал жителя Сузунского района виновным и назначил ему 200 часов обязательных работ. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на два года.

Также суд постановил конфисковать автомобиль Toyota Corolla, который использовался при совершении преступления, в доход государства.

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