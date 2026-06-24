В Дзержинском районе Новосибирска ревнивец избил знакомого до тяжелых травм

Мужчины вместе распивали алкоголь, и на почве ревности к общей знакомой между ними возник конфликт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью: сибиряк избил мужчину из ревности к общей знакомой. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

Вчера, 23 июня, в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации мужчины с травмами головы и груди. Сотрудники Отдела полиции №5 «Дзержинский» установили личность нападавшего. Им оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый.

По версии следствия, мужчины вместе распивали алкоголь, и на почве ревности к общей знакомой между ними возник конфликт. Задержанный нанес потерпевшему удары в голову и грудь. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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