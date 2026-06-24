В Новосибирской области в сельхозоборот вернули более тысячи гектаров земли

Собственники устранили нарушения после предписания Россельхознадзора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тогучинском районе Новосибирской области в сельскохозяйственный оборот вернули земельные участки общей площадью более 1 тысячи гектаров. Об этом сообщили в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

19 июня специалисты ведомства провели выездные обследования и подтвердили, что участки площадью 1051,7 гектара в границах Завьяловского сельсовета используются по назначению.

Ранее, в августе 2025 года, на этих землях были выявлены нарушения земельного законодательства. Инспекторы зафиксировали зарастание участков сорной растительностью на всей площади.

Собственникам — физическому лицу и индивидуальному предпринимателю — выдали предписания с требованием вовлечь земли в сельскохозяйственный оборот до 1 июня 2026 года.

По данным Россельхознадзора, в настоящее время все участки введены в оборот и используются для ведения сельского хозяйства. Предписания исполнены в полном объеме.

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