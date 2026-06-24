Житель Новосибирска зарезал знакомого на остановке в Кыштовском районе

В ходе конфликта по незначительному поводу мужчина нанес знакомому удары ножом в жизненно важные органы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области Чановский межрайонный следственный отдел СКР завершил расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя регионального центра, которого обвиняют в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Днем 5 апреля 2026 года обвиняемый и 40-летний потерпевший находились на остановке в одном из сел Кыштовского района. В ходе конфликта по незначительному поводу мужчина взял нож и нанес знакомому не менее трех ударов в жизненно важные органы. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Уголовное дело направлено в суд.

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