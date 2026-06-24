Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+30°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость24 июня 2026 4:40

На Ипподромской магистрали в Новосибирске восстановят подпорную стенку

Работы подрядчик планирует завершить до конца года
Валерия МОРГУНЕНКО
Уже ликвидировали последствия обрушения, укрепили откос и прилегающие стены, утвердили проектную документацию.

Уже ликвидировали последствия обрушения, укрепили откос и прилегающие стены, утвердили проектную документацию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске заключен контракт на восстановление подпорной стенки на Ипподромской магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Объект находится справа по ходу движения в сторону улицы Фрунзе, на участке от Писарева до Гоголя у дома №49. Работы выполнит ООО «ПК МВГ». По контракту завершить их должны к февралю 2027 года, однако подрядчик планирует уложиться до конца текущего года.

К этому моменту уже ликвидировали последствия обрушения, укрепили откос и прилегающие стены, утвердили проектную документацию. Ранее, в сентябре 2025 года, провели первоочередные противоаварийные работы: вывезли грунт и конструкции, устроили временный водоотвод.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX