На Ипподромской магистрали в Новосибирске восстановят подпорную стенку

Уже ликвидировали последствия обрушения, укрепили откос и прилегающие стены, утвердили проектную документацию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске заключен контракт на восстановление подпорной стенки на Ипподромской магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Объект находится справа по ходу движения в сторону улицы Фрунзе, на участке от Писарева до Гоголя у дома №49. Работы выполнит ООО «ПК МВГ». По контракту завершить их должны к февралю 2027 года, однако подрядчик планирует уложиться до конца текущего года.

К этому моменту уже ликвидировали последствия обрушения, укрепили откос и прилегающие стены, утвердили проектную документацию. Ранее, в сентябре 2025 года, провели первоочередные противоаварийные работы: вывезли грунт и конструкции, устроили временный водоотвод.

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