В Чулымском районе начали ремонт дороги к Ужанихе и Базово

За десятилетия эксплуатации дорога пришла в ненормативное состояние. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чулымском районе Новосибирской области началось обновление региональной трассы К-36 «Чулым – Ужаниха – Базово». Подробнее о ремонте дороги рассказали в пресс-службе регионального ТУАД.

Подрядчик обновит полотно на участке с 7-го по 9-й километр – от Чулыма в сторону поворота на Ужаниху. Дорога, построенная в 1970-х годах, за десятилетия эксплуатации пришла в ненормативное состояние.

Весной здесь уже ликвидировали пучинообразования и уложили слой щебня для стабилизации основания. Следующий этап – укладка нового асфальтобетона. Завершить работы планируют к середине августа.

Ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Участки определены как приоритетные главой района. Водителей просят быть внимательными и обращать внимания на знаки.

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