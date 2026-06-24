В Новосибирске завершили ремонт двух крупных дорог

На улицах устранили дефекты дорожного полотна и уложили новое покрытие. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске дорожные службы завершили ремонт на двух крупных объектах текущего года – улицах Выборной и Ключ-Камышенское Плато. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.

На участке протяженностью почти шесть километров устранили дефекты земляного полотна, отфрезеровали более 43 тысяч квадратных метров изношенного покрытия и уложили новый асфальтобетон. Также привели в порядок люки.

Сейчас работы ведутся одновременно на 16 участках, включая Бердское шоссе, улицы Кирова, Первомайскую и Красный проспект. Всего в этом сезоне планируют отремонтировать 34 дорожных объекта и 40 пешеходных зон.

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