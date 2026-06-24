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НовостиОбщество24 июня 2026 3:24

Перекресток тепла: первая ТЭЦ, роботы, эксперименты

В День города Новосибирска, 28 июня, на площади Ленина неподалеку от главной сцены с 12:00 до 19:00 будет работать площадка «Перекресток тепла» от Сибирской генерирующей компании и Фонда Мельниченко
Фото: АО «СГК - Новосибирск»

Фото: АО «СГК - Новосибирск»

На локации можно посмотреть мобильную лабораторию, которую энергокомпания использует для диагностики труб изнутри - при помощи роботов.

Как сообщили в АО «СГК-Новосибирск», готовится фотозона с визуализацией исторического здания ТЭЦ-1 - первой новосибирской теплоэлектростанции (на рисунке), положившей начало большой энергетике города. Дизайнер представил, как будет выглядеть столетний памятник истории после его восстановления.

У детей и взрослых будет возможность на бизиборде - архитектурной композиции - изучить, как работает ТЭЦ, а также сделать в фотобудке стилизованные снимки на память.

А с 13:00 запланированы интерактивные шоу с научными экспериментами, а также игра «Аудиодвиж».