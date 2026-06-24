На улице Артиллерийской в Новосибирске началась замена 45-летней теплосети

Подрядчик уже монтирует новую трубу и лотки основания. Фото: СГК Новосибирск.

В Новосибирске на улице Артиллерийской началась замена тепломагистрали, проложенной 45 лет назад. Об этом рассказали в пресс-службе СГК Новосибирска.

Новые трубы протяженностью 118 метров в однотрубном исчислении обеспечат теплоснабжение 8 многоквартирных и 12 частных домов, одного вуза и двух детских учреждений.

Подрядчик уже монтирует новую трубу и лотки основания. Работы организовали поэтапно, чтобы не создавать неудобств жителям частного сектора. Завершить их должны до 14 августа. В этом году планируется заменить 61 км городских теплосетей.

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