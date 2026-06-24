Голосовые помощники укрепляют позиции в российском финтехе

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Финансовые организации постоянно развивают голосовые сервисы. В ВТБ рассказали, что ИИ-помощник сегодня умеет консультировать по условиям кредитования, ставкам по вкладам, правилам использования карт и начислению бонусов. В ближайшее время виртуальный ассистент научится совершать платежи по голосовой команде пользователя – пополнять мобильный, оплачивать штрафы ГАИ, переводить деньги по СБП, открывать накопительные счета.

Как отметила руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Жанна Шукис, за последний год аудитория пользователей голосовых помощников в России выросла кратно. Недавно ВТБ обеспечил доступ к голосовому ассистенту для пользователей интернет-версии онлайн-банка.

Эксперты рекомендуют пользоваться голосовым ассистентом в тихом месте, формулировать команды просто и однозначно, внимательно проверять параметры операции на экране и всегда подтверждать действия.