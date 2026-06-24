Жителя Новосибирской области осудят за повторное вождение в нетрезвом виде

Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Каргатском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

16 мая 2026 года житель Каргата, уже привлекавшийся к административной ответственности за пьяную езду, снова сел за руль в нетрезвом состоянии. Его остановили сотрудники ДПС на улицах города. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови.

Уголовное дело направлено в Чулымский районный суд для рассмотрения по существу.

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