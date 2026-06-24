Житель Подмосковья заплатит новосибирскому суду больше 100 тысяч рублей за утерянный электронный браслет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошковский районный суд Новосибирской области обязал мужчину выплатить почти 107 тысяч рублей за утерянное устройство электронного контроля, которое ему выдали во время домашнего ареста. Ранее жителю Подмосковья, переехавшему туда из Новосибирской области, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

- Для контроля за соблюдением ограничений Хайдарову Д.Ш. выдали электронный браслет и специальное мобильное устройство. Перед этим мужчину под подпись предупредили: если оборудование будет испорчено или потеряно, возмещать ущерб придется из своего кармана, - сообщает Мошковский районный суд Новосибирской области

Однако во время проверки сотрудники уголовно-исполнительной инспекции обнаружили, что связь с устройством пропала. Выяснилось, что мужчина нарушил условия домашнего ареста и ушел в гости, где и потерял оборудование.

Вернуть устройство так и не удалось. Ущерб государству оценили в 106 990 рублей. Сам Хайдаров на судебное заседание не пришел. В письменном заявлении он просил отказать в иске, но объяснять свою позицию не стал.

Суд встал на сторону уголовно-исполнительной инспекции и постановил взыскать с мужчины полную стоимость утраченного оборудования — 106 990 рублей. Кроме того, ему придется заплатить госпошлину в размере 4 210 рублей.

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