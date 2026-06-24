«Ростелеком» и «Победа» проводят розыгрыш ко Дню города Новосибирска

Фото: Сергей Богомяко

Для участия нужно перейти в официальную группу «Победы» ВКонтакте, оставить комментарий под постом, отметив друга. Итоги будут подведены 25 июня.

Акция приурочена к совместному мероприятию «Ростелекома» и «Победы» - показу на большом экране гала-концерта «Классика на Дворцовой». Это уникальное шоу, которое объединяет мировые шедевры классической музыки, выступления звезд оперы и балета и современные мультимедийные технологии.

Видеоконцерт состоится 27 июня в 15:00 в ЦКиО «Победа» (ул. Ленина, 7). Для участия необходима предварительная регистрация. (18+)

Фото: Сергей Богомяко

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»:

- С 2019 года «Ростелеком» выступает генеральным партнером шоу «Классика на Дворцовой». Современные цифровые технологии позволяют значительно расширить аудиторию события, сделать шедевры мировой классики доступными для всех. В онлайн-кинотеатре Wink в открытом доступе опубликована коллекция записей гала-концертов, начиная с 2019 года - их посмотрело свыше 15 миллионов человек.

«Ростелеком» регулярно организует открытые показы «Классики на Дворцовой» в регионах России: всего прошло уже более 150 показов в 29 городах страны. Чаще всего показы проходят в Новосибирске, Волгограде и Тюмени. А самой северной точкой проекта стала Дудинка - город в Красноярском крае, расположенный за Северным полярным кругом.

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