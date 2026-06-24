Под Новосибирском выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Выпускник школы №10 «Пересвет» в Бердске Роман Полетаев получил наивысший балл на едином государственном экзамене по обществознанию. Об этом сообщили в городском управлении образования.
В ведомстве подчеркнули, что такой результат стал возможен благодаря длительной и целенаправленной подготовке, а также усердной работе самого школьника.
Представители управления отметили, что достижения учеников регулярно пополняются новыми успехами, и назвали результат Романа примером сочетания труда, настойчивости и профессиональной поддержки педагога. Они поздравили выпускника и его наставника, пожелав ему удачи при поступлении в вуз и дальнейших успехов.
Подготовкой к экзамену занималась учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории Ирина Медведева.
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