Под Новосибирском выпускник набрал 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускник школы №10 «Пересвет» в Бердске Роман Полетаев получил наивысший балл на едином государственном экзамене по обществознанию. Об этом сообщили в городском управлении образования.

В ведомстве подчеркнули, что такой результат стал возможен благодаря длительной и целенаправленной подготовке, а также усердной работе самого школьника.

Представители управления отметили, что достижения учеников регулярно пополняются новыми успехами, и назвали результат Романа примером сочетания труда, настойчивости и профессиональной поддержки педагога. Они поздравили выпускника и его наставника, пожелав ему удачи при поступлении в вуз и дальнейших успехов.

Подготовкой к экзамену занималась учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории Ирина Медведева.

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