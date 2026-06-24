Площадь у вокзала Новосибирск-Главный обновят по мотивам проекта 1930-х. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске подготовят новый дизайн-проект площади перед вокзалом Новосибирск-Главный, где недавно демонтировали торговый павильон. Такое поручение на аппаратном совещании дал мэр Максим Кудрявцев.

По его словам, привокзальная площадь является «вратами города», поэтому при разработке концепции необходимо изучить исторические документы, включая проект 1930-х годов, отдельные решения которого могут быть использованы и сегодня. Кроме того, на территории планируют улучшить навигацию и установить электронные табло для удобства пассажиров.

За благоустройство, организацию движения и безопасность будут отвечать несколько руководителей мэрии. В ближайшее время площадку осмотрит специальная комиссия.

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