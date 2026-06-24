Ремонт путепровода в Татарском районе Новосибирской области выполнен на 70%

Ремонт путепровода выполнен на 70%. Фото: ТУАД НСО

В Татарском районе Новосибирской области продолжается ремонт путепровода через железную дорогу Омск — Новосибирск, расположенного на 5-м километре автодороги «997 км а/д Р-254 — г. Татарск». По данным Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, готовность объекта достигла 70%, работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Ремонт выполняет подрядная организация ООО «МТ-СТРОЙ», которая приступила к работам в феврале 2025 года. Завершение проекта запланировано на 15 сентября 2026 года.

— В 2025 году специалисты полностью завершили работы на левой стороне сооружения. В настоящее время основные мероприятия сосредоточены на правой стороне путепровода. Здесь уже выполнены бетонирование консолей пролетных строений, шкафных стенок устоя, переходных плит и тротуаров, а также монтаж перильного ограждения, — сообщили в ТУАД НСО.

Сейчас подрядчик готовит мостовое полотно к устройству выравнивающего слоя перед укладкой асфальтобетонного покрытия. Одновременно продолжается обустройство системы организованного водоотведения.

Путепровод протяженностью 78,93 метра был построен в 1998 году. Проектная документация для проведения ремонта разработана ООО «Изыскатель-МТ» и утверждена в январе 2025 года. Строительный контроль на объекте осуществляет ООО «СКАДИС».

В рамках ремонта предусмотрены переустройство мостового полотна и тротуарных консолей, замена деформационных швов, переходных плит, лестничных сходов и других конструктивных элементов, а также установка барьерного ограждения и модернизация системы водоотведения. На период проведения работ на путепроводе действует реверсивная схема движения транспорта.

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