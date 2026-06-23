В Кировском районе Новосибирска произошла массовая перестрелка

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В Кировском районе Новосибирска на улице Комсомольской произошла массовая перестрелка: местные жители слышали множество хлопков. Об этом сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54 Новосибирск».
Сообщается, что в районе слышали множество хлопков, похожих на выстрелы. Толпа людей в панике бегала по улице. Через некоторое время неизвестные в масках сели в белый универсал Subaru Legacy без государственных номеров и скрылись с места происшествия.
Информация о пострадавших и причинах произошедшего пока не поступала.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru