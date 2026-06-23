В Кировском районе Новосибирска произошла массовая перестрелка

В районе были слышны множество хлопков, похожих на выстрелы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Новосибирска на улице Комсомольской произошла массовая перестрелка: местные жители слышали множество хлопков. Об этом сообщают очевидцы в паблике «АСТ-54 Новосибирск».

Сообщается, что в районе слышали множество хлопков, похожих на выстрелы. Толпа людей в панике бегала по улице. Через некоторое время неизвестные в масках сели в белый универсал Subaru Legacy без государственных номеров и скрылись с места происшествия.

Информация о пострадавших и причинах произошедшего пока не поступала.

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