Авиакомпания S7 Airlines объяснила задержку багажа из Новосибирска

Чтобы не срывать график, рейс выполнили на другом воздушном судне с повышенным расходом топлива. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания S7 Airlines прокомментировала ситуацию с несвоевременной доставкой багажа пассажира на рейсе Новосибирск – Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщает «Новая Сибирь».

Как пояснили в пресс-службе перевозчика, из-за закрытия неба в Сочи и Краснодаре запланированный борт не успел вовремя прибыть в Толмачево. Чтобы не срывать график, рейс выполнили на другом воздушном судне с повышенным расходом топлива.

– Из-за предельной загрузки пришлось ограничить вес груза. Поскольку пассажиры уже были на борту, багаж сняли и отправили отдельно, – рассказали в S7 Airlines.

Несмотря на форс-мажор, Западно-Сибирская транспортная прокуратура привлекла авиакомпанию к ответственности и оштрафовала за нарушение прав пассажира.

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