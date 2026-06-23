Академик РАН Онищенко предупредил о летальности при мелиоидозе

Тяжелее всего болезнь переносят люди со сниженным иммунитетом. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мелиоидоз – бактериального заболевания с яркой клинической картиной и значительной летальностью. Подробнее об опасности недуга в беседе с «Абзацем» рассказал академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Инфекция распространена в эндемичных районах Юго-Восточной Азии: Таиланде, Вьетнаме, Индии. Возбудитель очень живуч. Заразиться можно через воду и пищу, при вдыхании воздуха и при прямом контакте. Резервуар болезни – грызуны, домашние и дикие животные.

На начальном этапе заболевание может протекать скрыто, но септическая форма крайне опасна и способна привести к пневмонии или гнойному плевриту.

– Появляются лихорадка, озноб, кашель, головная боль, сильная боль в груди, лимфаденит, диарея, поражаются легкие и плевра, почки, печень и другие органы, – объяснил специалист.

Тяжелее всего болезнь переносят люди со сниженным иммунитетом. Летальность при развитии тяжелых форм остается высокой.

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