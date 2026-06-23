Нутрициолог Милаева назвала отличия в восприятии домашней еды

Дома еду готовят под вас, а не по стандартному рецепту. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Домашняя еда кажется вкуснее ресторанной благодаря детским воспоминаниям и ощущению безопасности. Об этом заявила ароматерапевт и нутрициолог Елена Милаева в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, мозг связывает знакомые вкусы с теплом и заботой.

–Когда мама варит суп как в детстве, мозг активирует воспоминания о безопасности. Вкус становится носителем эмоций. Ресторан не может повторить эту атмосферу, – пояснила она.

Кроме того, близкие выбирают свежие продукты, не используют вторичные жиры и не экономят на качестве. Дома еду готовят под вас, а не по стандартному рецепту. В ресторане внимание рассеивается, поэтому вкус ощущается поверхностно. Домашняя пища предсказуема, в ней мало сложных сочетаний – это делает ее комфортнее для восприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX