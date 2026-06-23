В Первомайском районе Новосибирска на «зебре» сбили 9-летнего мальчика

18-летний водитель Toyota Corona сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемой «зебре». Фото: ГАИ Новосибирской области.

В Новосибирске 23 июня около 20:05 на улице Эйхе, 2 произошло ДТП: на нерегулируемом пешеходном переходе сбили 9-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирской области.

18-летний водитель Toyota Corona сбил пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемой «зебре» справа налево по ходу движения автомобиля. В результате аварии пострадал 9-летний мальчик.

Характер травм ребенка уточняется. На месте работал наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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