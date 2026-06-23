В Толмачево задерживается прилет пяти рейсов

Самой длительной задержкой стал прилет из Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Новосибирска 23 июня зафиксированы задержки рейсов из Перми, Сочи, Краснодара и Еревана. Информация следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

По данным аэропорта, самой длительной задержкой стал прилет из Сочи. Рейс FV 6651 Сочи – Новосибирск авиакомпании «Россия» должен был приземлиться утром, но прибытие перенесли на 02:10 следующего дня. Кроме того, сдвиги в расписании коснулись рейсов из Перми, Краснодара и Еревана.

В Сочи, Краснодаре и Перми 23 июня вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов, что следует из информации Росавиации в канале в МАКС. Однако во второй половине дня все запреты в данных аэропортах были сняты.

Также вечером 23 июня откладывается вылет самолетов в Сочи и Москву (Шереметьево) из Новосибирска.

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