Небо над Новосибирском 23 июня озарило «кровавое» солнце

Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Вечером 23 июня жители Новосибирска наблюдали яркое природное явление – солнце окрасилось в кроваво-красный цвет и напоминало раскаленный металл. Фотографиями заката поделилась читательница КП-Новосибирск.
Ярко-красный солнечный диск с розоватым ореолом висел в дымной пелене и окрасил небо на закате в розовый цвет. Причиной такого цвета стал смог от природных пожаров из соседних регионов. Также могут влиять особенности рассеивания лучей в атмосфере в вечернее время и даже частицы дыма или пыли в воздухе.
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