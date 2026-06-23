Ярко-розовый оттенок светила озарил вечернее небо над Новосибирском. Фото: Виктория МИНАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 23 июня жители Новосибирска наблюдали яркое природное явление – солнце окрасилось в кроваво-красный цвет и напоминало раскаленный металл. Фотографиями заката поделилась читательница КП-Новосибирск.

Ярко-красный солнечный диск с розоватым ореолом висел в дымной пелене и окрасил небо на закате в розовый цвет. Причиной такого цвета стал смог от природных пожаров из соседних регионов. Также могут влиять особенности рассеивания лучей в атмосфере в вечернее время и даже частицы дыма или пыли в воздухе.

Небо над Новосибирском 23 июня озарило «кровавое» солнце

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