Подростки из Новосибирска получили по 5 лет колонии за покушение на убийство

В июле 2025 года школьники нанесли ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало автомобиля. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор двум 16-летним подросткам, пытавшихся убить водителя автомобиля с помощью ядовитых веществ на кузове. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В июле 2025 года школьники нанесли ядовитое вещество на ручку и боковое зеркало автомобиля. Они знали, что владелец машины прикоснется к ним, и яд попадет на кожу, что приведет к смерти. Довести замысел до конца им не удалось – его пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области.

Суд назначил каждому из них по 5 лет лишения свободы в воспитательной колонии, однако приговор пока не вступил в законную силу.

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