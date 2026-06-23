В Новосибирске курсант Росгвардии спас мотоциклиста после ДТП

До приезда скорой он контролировал состояние пострадавшего. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по СФО.

В Новосибирске курсант Новосибирского военного ордена Жукова института Росгвардии оказал первую помощь пострадавшему в ДТП мотоциклисту. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Сибирскому федеральному округу.

Будущий офицер стал очевидцем столкновения автомобиля и мотоцикла. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил открытый перелом правой голени и сильное кровотечение.

Сержант оценил состояние мужчины, перетянул ногу брючным ремнем и пальцами прижал артерию, чтобы остановить обильную кровопотерю. До приезда скорой он контролировал состояние пострадавшего. Позже медики госпитализировали мотоциклиста.

В ведомстве отметили, что своевременные и грамотные действия курсанта предотвратили тяжелые последствия. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

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