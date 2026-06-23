Семьи Новосибирской области с детьми до 23 лет могут получить ежегодную выплату

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области работающие родители с двумя и более детьми младше 18 лет, или до 23 лет, если они учатся очно, могут получить ежегодную семейную выплату. Подробности рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.
В большинстве случаев региональное Отделение запрашивает данные самостоятельно. Но если ребенку уже исполнилось 18 лет, для подтверждения права на выплату необходимо принести справку из образовательного учреждения.
В документе должны быть указаны факт очной учебы, наличие или отсутствие стипендии и ее размер за предыдущий год. Если заявление подают оба родителя, справку нужно предоставить каждому.
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