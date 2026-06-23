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НовостиОбщество23 июня 2026 13:14

Семьи Новосибирской области с детьми до 23 лет могут получить ежегодную выплату

Меру поддержки запустили для работающих родителей
Валерия МОРГУНЕНКО
Если ребенку уже исполнилось 18 лет, для подтверждения права на выплату необходимо принести справку из образовательного учреждения.

Если ребенку уже исполнилось 18 лет, для подтверждения права на выплату необходимо принести справку из образовательного учреждения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области работающие родители с двумя и более детьми младше 18 лет, или до 23 лет, если они учатся очно, могут получить ежегодную семейную выплату. Подробности рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.

В большинстве случаев региональное Отделение запрашивает данные самостоятельно. Но если ребенку уже исполнилось 18 лет, для подтверждения права на выплату необходимо принести справку из образовательного учреждения.

В документе должны быть указаны факт очной учебы, наличие или отсутствие стипендии и ее размер за предыдущий год. Если заявление подают оба родителя, справку нужно предоставить каждому.

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