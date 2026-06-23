Врач Демьяновская: «Период в 72 часа после извлечения клеща считается определяющим»

Эксперт объяснила, почему первые 72 часа после укуса критически важны Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В первые трое суток после укуса клеща необходимо как можно быстрее обратиться к врачу для его удаления и оценки рисков заражения. Об этом NEWS.ru рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

По словам специалиста, именно 72 часа после укуса считаются ключевым периодом, когда возбудители инфекций еще не успевают проникнуть в нервную ткань и остаются в крови. Это дает возможность предотвратить развитие осложнений при своевременной помощи.

Демьяновская подчеркнула, что удалять клеща лучше всего в медучреждении — в травмпункте или у хирурга. При неправильном извлечении часть паразита может остаться в коже, а риск заражения увеличивается.

Если обратиться к врачу невозможно, специалист советует использовать аптечные инструменты — пинцет или ручку-лассо. Клеща нужно аккуратно удалить, не сдавливая брюшко, после чего обработать место укуса антисептиком.

Также рекомендуется сохранить клеща для лабораторного анализа, поместив его в закрытую емкость с влажной ваткой. Решение о необходимости лекарственной профилактики принимает только врач.

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