Жительницу Болотнинского района осудили на 10 лет за убийство

Суд признал женщину виновной в гибели знакомой и назначил наказание в колонии Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области Болотнинский районный суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в убийстве. Об этом сообщили в суде.

По данным следствия, между женщиной и потерпевшей произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений. Установлено, что обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила потерпевшей смертельные травмы.

После совершения преступления, как следует из материалов дела, она попыталась скрыть следы происшествия.

— С целью сокрытия следов совершенного преступления Миничихина Е.В. положила на тело потерпевшей подушку и элементы ткани, облила их легковоспламеняющейся жидкостью и совершила поджог, в результате чего труп потерпевшей был поврежден огнем, — сказано в материале суда.

В ходе разбирательства женщина полностью признала вину и раскаялась.

Суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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