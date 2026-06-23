Новосибирцы отмечают обновления и комфортные зоны в зоопарке имени Р. А. Шило

Жители поделились позитивными впечатлениями о зоопарке Фото: Даба ДАБАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирцы оставляют в целом положительные отзывы о посещении Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило. Гости отмечают, что территория меняется к лучшему и становится более удобной для прогулок. Об этом пишет Om1Новосибирск.

По словам посетителей, в зоопарке появляются новые локации и просторные вольеры. Особенно часто в отзывах упоминают «Лебединое озеро», контактную зону с альпаками и обезьянами, а также благоустроенные дорожки и теневые зоны для отдыха.

— Каждый год приезжаем с семьей. Парк с каждым годом преображается, — пишут гости. Многие также отмечают, что на территории есть места, где можно отдохнуть, освежиться и перекусить.

Посетители хвалят и инфраструктуру зоопарка: чистые дорожки, наличие лавочек, туалетов и зон для отдыха. Отдельно отмечают удобство для семей с детьми — комнаты матери и ребенка, мини-фермы и дополнительные сервисы.

— Приезжали всей семьей, сын был в восторге. Животные ухоженные, все очень чисто. К посещению рекомендую, — говорится в одном из отзывов.

Также гости советуют посещать зоопарк в более прохладное время, чтобы комфортнее осматривать экспозиции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX