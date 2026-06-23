В Новосибирске завершили ремонт дороги на улице Татьяны Снежиной

Сейчас движение на улице Татьяны Снежиной восстановлено. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске дорожные службы завершили восстановление участка на улице Татьяны Снежиной и перешли к ремонту на Волочаевской. Об этом рассказал мэр города Максим Кудрявцев в своем канале в МАКС.

Участок на улице Снежиной оказался самым сложным: дорогу изначально сделали как временную, поэтому ее основание было слабым. Рабочим пришлось заменить слой грунта глубиной более метра на скальный материал. Сейчас движение здесь восстановлено.

Сейчас на улице Волочаевской до Лазурной уже установили дорожные знаки, началась подготовка к фрезеровке старого покрытия. Ремонт планируют довести до Гусинобродского шоссе, чтобы все направление на МЖК привести в нормативное состояние. Завершить работы рассчитывают в июле при благоприятной погоде.

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