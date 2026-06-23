В Кузбассе вынесли приговор по делу экс-замгубернатора о многомиллионной афере

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В Кемеровской области суд вынес приговор бывшему вице-губернатору и его соучастникам по делу о крупном мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщает региональная прокуратура. Об этом пишет VSE42.RU.
По данным следствия, с 2015 по 2018 год фигуранты, действуя в составе группы, реализовали схему с жильем для льготных категорий граждан — сирот, переселенцев и ветеранов Великой Отечественной войны. В результате бюджет понес ущерб на 72 млн рублей.
Установлено, что участники схемы дублировали уже заключенные контракты на строительство жилья и получали дополнительные выплаты из бюджета. В прокуратуре уточнили, что подсудимые вину не признали, однако один из фигурантов полностью возместил причиненный муниципалитету ущерб.
Суд назначил бывшему вице-губернатору 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 4,8 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 10 до 11 лет лишения свободы и штрафы от 3,5 до 4 млн рублей. Также им запрещено занимать руководящие должности на срок до 2,5 лет.
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