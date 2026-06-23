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НовостиПроисшествия23 июня 2026 12:20

В Кузбассе вынесли приговор по делу экс-замгубернатора о многомиллионной афере

Фигурантов осудили за хищения при строительстве жилья для льготников
Екатерина ХАЛИМОВА
Фигурантов осудили за хищения при строительстве жилья для льготников

Фигурантов осудили за хищения при строительстве жилья для льготников

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области суд вынес приговор бывшему вице-губернатору и его соучастникам по делу о крупном мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщает региональная прокуратура. Об этом пишет VSE42.RU.

По данным следствия, с 2015 по 2018 год фигуранты, действуя в составе группы, реализовали схему с жильем для льготных категорий граждан — сирот, переселенцев и ветеранов Великой Отечественной войны. В результате бюджет понес ущерб на 72 млн рублей.

Установлено, что участники схемы дублировали уже заключенные контракты на строительство жилья и получали дополнительные выплаты из бюджета. В прокуратуре уточнили, что подсудимые вину не признали, однако один из фигурантов полностью возместил причиненный муниципалитету ущерб.

Суд назначил бывшему вице-губернатору 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 4,8 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 10 до 11 лет лишения свободы и штрафы от 3,5 до 4 млн рублей. Также им запрещено занимать руководящие должности на срок до 2,5 лет.

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