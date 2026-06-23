В Кузбассе вынесли приговор по делу экс-замгубернатора о многомиллионной афере

Фигурантов осудили за хищения при строительстве жилья для льготников Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области суд вынес приговор бывшему вице-губернатору и его соучастникам по делу о крупном мошенничестве с бюджетными средствами. Об этом сообщает региональная прокуратура. Об этом пишет VSE42.RU.

По данным следствия, с 2015 по 2018 год фигуранты, действуя в составе группы, реализовали схему с жильем для льготных категорий граждан — сирот, переселенцев и ветеранов Великой Отечественной войны. В результате бюджет понес ущерб на 72 млн рублей.

Установлено, что участники схемы дублировали уже заключенные контракты на строительство жилья и получали дополнительные выплаты из бюджета. В прокуратуре уточнили, что подсудимые вину не признали, однако один из фигурантов полностью возместил причиненный муниципалитету ущерб.

Суд назначил бывшему вице-губернатору 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 4,8 млн рублей. Остальные фигуранты получили от 10 до 11 лет лишения свободы и штрафы от 3,5 до 4 млн рублей. Также им запрещено занимать руководящие должности на срок до 2,5 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX