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НовостиПроисшествия23 июня 2026 11:49

В Новосибирске на карьере «Юго Западный» погиб мужчина во время купания

Погибший купался в запрещенной зоне, будучи нетрезвым
Валерия МОРГУНЕНКО
Карьер «Юго-Западный» является самым опасным местом для купания в Новосибирске.

Карьер «Юго-Западный» является самым опасным местом для купания в Новосибирске.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

На карьере «Юго-Западный» в Новосибирске утонул 50-летний мужчина, купавшийся в запрещенном месте. Об этом рассказали в пресс-службе МАСС Новосибирска.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил искупаться там, где это делать нельзя. В какой-то момент новосибирец начал тонуть. Очевидцы и спасатели оперативно бросились на помощь, извлекли пострадавшего из воды и начали сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков.

Однако спасти его не удалось – врачи констатировали смерть. Спасатели вновь напоминают: карьер «Юго-Западный» является самым опасным местом для купания в городе. Непредсказуемое дно, резкие перепады глубин и холодные ключи создают смертельные риски. Купание здесь запрещено.

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