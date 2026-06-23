В Новосибирске на карьере «Юго Западный» погиб мужчина во время купания

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП
На карьере «Юго-Западный» в Новосибирске утонул 50-летний мужчина, купавшийся в запрещенном месте. Об этом рассказали в пресс-службе МАСС Новосибирска.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил искупаться там, где это делать нельзя. В какой-то момент новосибирец начал тонуть. Очевидцы и спасатели оперативно бросились на помощь, извлекли пострадавшего из воды и начали сердечно-легочную реанимацию до приезда медиков.
Однако спасти его не удалось – врачи констатировали смерть. Спасатели вновь напоминают: карьер «Юго-Западный» является самым опасным местом для купания в городе. Непредсказуемое дно, резкие перепады глубин и холодные ключи создают смертельные риски. Купание здесь запрещено.
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