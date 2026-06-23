При поисках 15-летнего новосибирца обследовано 19 км берега и акватории Катуни

Обследовано 19 километров береговой линии и акватории реки Катунь от места происшествия. Фото: пресс-служба МЧС России по Республике Алтай.

В Чемальском районе Республики Алтай продолжаются поиски 15-летнего юноши из Новосибирска, который оступился и сорвался со скалы в реку Катунь, пытаясь сфотографироваться.

– Обследовано 19 километров береговой линии и акватории реки Катунь от места происшествия в пешем порядке и с применением беспилотной авиации. Поиски результатов не дали, – сообщает пресс-служба МЧС России по Республике Алтай.

О пропаже проинформированы 52 инструктора-сплавщика, в районе поиска находятся 39 моторных лодок. К работам привлечены четыре человека и одна единица техники от МЧС, а также три полицейских и одна служебная машина.

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