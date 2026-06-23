Ученые НГПУ предупредили о рисках перегрузок у подростков в профильных классах

Мозг подростка долго скрывает усталость, и субъективное утомление наступает уже на стадии переутомления. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ученые Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) изучили влияние повышенной учебной нагрузки на здоровье учеников специализированных классов с углубленным изучением предметов. Подробности рассказали в пресс-службе университета.

Аспирант Нина Куприна под руководством профессора Михаила Альбертовича Суботялова выяснили, что три фактора особенно опасны: чрезмерная нагрузка, недостаток движения и истощение адаптационных ресурсов организма.

Профессор Суботялов пояснил, что мозг подростка долго скрывает усталость, и субъективное утомление наступает уже на стадии переутомления.

– Это состояние ослабляет весь организм и становится катализатором морфофункциональных отклонений, хронических соматических заболеваний и нервно-психических расстройств – как прямого результата срыва адаптации, – объяснил Михаил Альбертович.

Чтобы избежать последствий, специалисты советуют контролировать нагрузку, встраивать в режим дня физкультпаузы и спорт, отслеживать состояние школьников, чередовать учебу с отдыхом и ограничивать внеучебную активность, если она мешает восстановлению. В противном случае переутомление перейдет в хроническую форму и скажется как на здоровье, так и на успеваемости.

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