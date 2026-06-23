Спутниковые снимки зафиксировали шлейф дыма от пожаров над Новосибирском

Научно-исследовательский центр «Планета» опубликовал спутниковые снимки задымления от лесных пожаров, которое 22 июня накрыло Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Причиной стали дымовые шлейфы от природных пожаров в центральной части Красноярского края. Из-за тропосферного циклона и безветренной погоды дым сместился на соседние регионы и задержался там надолго. Спутниковые изображения с КА «Арктика-М» №1 наглядно показывают масштаб задымления.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX