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НовостиОбщество23 июня 2026 10:48

Спутниковые снимки зафиксировали шлейф дыма от пожаров над Новосибирском

НИЦ «Планета» показал снимки распространения задымления от 22 июня
Валерия МОРГУНЕНКО

Научно-исследовательский центр «Планета» опубликовал спутниковые снимки задымления от лесных пожаров, которое 22 июня накрыло Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Причиной стали дымовые шлейфы от природных пожаров в центральной части Красноярского края. Из-за тропосферного циклона и безветренной погоды дым сместился на соседние регионы и задержался там надолго. Спутниковые изображения с КА «Арктика-М» №1 наглядно показывают масштаб задымления.

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