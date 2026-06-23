В Новосибирской области мужчину оштрафовали за оскорбление подростка

Прокуратура через суд взыскала в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Доволенском районе Новосибирской области прокуратура добилась защиты прав несовершеннолетнего, которого оскорбил взрослый мужчина. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Проверка была проведена по обращению о факте оскорбления подростка. Установлено, что в декабре 2025 года в одном из домов села Довольное мужчина, не являясь отцом несовершеннолетнего, решил повлиять на его поведение и высказал в адрес подростка оскорбления в неприличной форме.

Прокуратура возбудила в отношении нарушителя дело об административном правонарушении по статье об оскорблении. По итогам рассмотрения мужчина был привлечен к ответственности и оштрафован на 3 тысячи рублей.

Кроме того, прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего. Суд удовлетворил иск и взыскал с виновного компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

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