В Новосибирске Дендрологический парк обработают от клещей 25 июня

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске 25 июня на территории ООПТ Дендрологический парк проведут повторную обработку от клещей. На время работ вход в парк будет закрыт. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Новосибирской области.
Как сообщили в администрации, ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00. В этот период прогулки по территории парка полностью запрещены во избежание риска для здоровья посетителей, особенно детей.
Обработка проводится в рамках профилактических мероприятий по снижению численности клещей и предотвращению укусов в сезон их активности.
Жителей просят заранее учитывать ограничения при планировании прогулок и воздержаться от посещения парка в указанные часы.
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