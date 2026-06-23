В Новосибирске Дендрологический парк обработают от клещей 25 июня

Посетителям запретят прогулки в парке на время дезинсекции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 25 июня на территории ООПТ Дендрологический парк проведут повторную обработку от клещей. На время работ вход в парк будет закрыт. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Новосибирской области.

Как сообщили в администрации, ограничения будут действовать с 7:00 до 21:00. В этот период прогулки по территории парка полностью запрещены во избежание риска для здоровья посетителей, особенно детей.

Обработка проводится в рамках профилактических мероприятий по снижению численности клещей и предотвращению укусов в сезон их активности.

Жителей просят заранее учитывать ограничения при планировании прогулок и воздержаться от посещения парка в указанные часы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX