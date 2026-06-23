Новосибирские мужчины чаще ускоряют свой мобильный интернет, чем женщины

Фото: Пресс-служба ПАО «МегаФон»

Мужская аудитория в 2,5 раза чаще пользуется ускорением интернета, чем женская. При этом наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. Активные пользователи данной услуги вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

Рейтинг самых «спешащих» регионов возглавляют Москва и Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. В первую десятку ценителей быстрого интернета также вошли Ростовская область, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.

- Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, - отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Сервис «5G режим» увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такой услуги абоненту не нужно искать особенную зону покрытия сети. Активировать «5G режим» можно в личном кабинете или на сайте, сервис доступен на всех современных моделях смартфонов.

Вызывает интерес аналитика в астрологическом разрезе. Среди новосибирцев самыми активными поклонниками повышенных скоростей стали абоненты, рожденные под знаками зодиака Овен и Телец. На них приходится около 21% от всех подключений. По мнению астрологов, оба этих знака называют яркими. Овнов особенно отличает активность, нетерпеливость и стремление к лидерству. Больше других текущие возможности устраивают Львов и Раков - они реже других обращаются за услугой.