В Новосибирске ребенок-велосипедист пострадал в ДТП на улице Чистопольской

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске в Калининском районе днем 23 июня произошло ДТП с участием ребенка-велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
По предварительным данным, около 12:20 на улице Чистопольской, 10 37-летняя женщина за рулем автомобиля Lexus NX200 совершила наезд на велосипедиста.
Отмечается, что 12-летнего мальчик выехал на проезжую часть со второстепенной дороги справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате происшествия ребенок получил травмы, их характер уточняется. На месте работал наряд ДПС, обстоятельства ДТП устанавливаются.
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