В Новосибирске ребенок-велосипедист пострадал в ДТП на улице Чистопольской

В Калининском районе автомобиль сбил 12-летнего мальчика Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в Калининском районе днем 23 июня произошло ДТП с участием ребенка-велосипедиста. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительным данным, около 12:20 на улице Чистопольской, 10 37-летняя женщина за рулем автомобиля Lexus NX200 совершила наезд на велосипедиста.

Отмечается, что 12-летнего мальчик выехал на проезжую часть со второстепенной дороги справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате происшествия ребенок получил травмы, их характер уточняется. На месте работал наряд ДПС, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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