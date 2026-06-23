В Новосибирске отремонтируют трамвайные пути и построят посадочные платформы

Также в этом году приступят к строительству трамвайных путей до автовокзала «Восточный» на Гусинобродском шоссе. Фото: канал в МАКС мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.

В Новосибирске в текущем сезоне планируют отремонтировать 1155 метров трамвайных путей, а также построить пять новых посадочных платформ. Об этом сообщил в своем канале в МАКС мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Основной объем реконструкции сосредоточен на улицах Мира, Оловозаводской, Зыряновской и Вертковской. Кроме того, в этом году построят посадочные платформы на улицах Зыряновской, Гурьевской и Оловозаводской.

Также в этом году приступят к строительству трамвайных путей до автовокзала «Восточный» на Гусинобродском шоссе. Сейчас ждут положительное заключение экспертизы по проектной документации. Финансирование предусмотрено на 2026 и 2027 годы.

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